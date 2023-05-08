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Рахимова обыграла Мандлик и вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме

Рахимова обыграла Мандлик и вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
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Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла американку Элизабет Мандлик в полуфинале квалификации «Мастерса» в Риме.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу Рахимовой. Первый сет россиянка выиграла со счётом 6:2, а второй — со счётом 6:1. Рахимова совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов. У Мандлик также две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт. В финале квалификации Рахимова встретится с румынкой Еленой Рузе, которая победила представительницу Бразилии Лауру Пигосси со счётом 2:0 (6:1, 6:2).

На турнире в Мадриде Камилла не смогла преодолеть квалификацию, уступив в финальном раунде немке Лауре Зигемунд со счётом 0:2 (4:6, 1:6). Рахимова находится на 90-м месте в рейтинге WTA.

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