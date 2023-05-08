Карлос Алькарас победил в номинации «Прорыв года» по версии Laureus World Sports Awards
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Испанский теннисист Карлос Алькарас победил в номинации «Прорыв года» по версии Laureus World Sports Awards. В этой категории была также номинированы теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, чемпионка мира в беге на 100 м с барьерами нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэйтан Чен, американский гольфист Скотти Шеффлер и сборная Марокко по футболу.
«В 2022 году 20-летний Алькарас потрясающим образом заявил о себе в мире тенниса, выиграв свой первый титул «Большого шлема» на US Open, а также стал самой молодой первой ракеткой мира в истории рейтинга АТР», — говорится в представлении Алькараса как лауреата премии.
На минувшей неделе Алькарас защитил титул на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде.
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