Испанский теннисист Карлос Алькарас победил в номинации «Прорыв года» по версии Laureus World Sports Awards. В этой категории была также номинированы теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, чемпионка мира в беге на 100 м с барьерами нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэйтан Чен, американский гольфист Скотти Шеффлер и сборная Марокко по футболу.

«В 2022 году 20-летний Алькарас потрясающим образом заявил о себе в мире тенниса, выиграв свой первый титул «Большого шлема» на US Open, а также стал самой молодой первой ракеткой мира в истории рейтинга АТР», — говорится в представлении Алькараса как лауреата премии.

На минувшей неделе Алькарас защитил титул на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде.