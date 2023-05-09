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Кафельников: хочу, чтобы «Зенит» навсегда исчез вместе с судьями, которые им помогают

Кафельников: хочу, чтобы «Зенит» навсегда исчез вместе с судьями, которые им помогают
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Олимпийский чемпион, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на победу «Зенита» в матче со «Спартаком» и досрочное завоевание командой из Санкт-Петербурга титула чемпионов России по футболу.

«Хочу очень, чтобы [грёбаный] футбольный клуб «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать! У меня всё!» — написал Кафельников в своих социальных сетях.

Напомним, самый титулованный теннисист в истории России является поклонником московского «Спартака». В воскресенье, 7 мая, клуб из Санкт-Петербурга обыграл красно-белых (3:2) и досрочно оформил чемпионство. «Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице РПЛ первое место. «Спартак» (49) — четвёртый.

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