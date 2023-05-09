Роджер Федерер посетил Гран-при Формулы-1 и выложил фотосессию из бокса «Мерседеса»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер посетил Гран-при Формулы-1 в Майами и стал почётным гостем команды «Мерседес». На своей странице в социальных сетях теннисист выложил несколько фотографий из бокса немецкой команды и за рулём гоночного болида.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Напомним, 41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.
Недавно стало известно, что в качестве двукратного победителя соревнований швейцарец станет почётным гостем на турнире серии «Мастерс» в Шанхае, который пройдёт с 4 по 15 октября. Турнир будет проводиться впервые с 2019 года.
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