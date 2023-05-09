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Блинкова победила в первом круге турнира WTA-1000 в Риме и вышла на украинку Калинину

Блинкова победила в первом круге турнира WTA-1000 в Риме и вышла на украинку Калинину
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Российская теннисистка, 73-я ракетка мира Анна Блинкова одержала победу в первом круге турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), в трёх сетах обыграв египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф. Встреча завершилась со счётом 2:1 (2:6, 6:2, 6:3).

Матч продолжался 1 час 57 минут. Анна Блинкова выполнила пять эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, а также допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы три эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми и три двойные ошибки.

Во втором круге россиянка встретится с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой, 47-й ракеткой мира и 30-й сеяной турнира. Их матч состоится в четверг, 11 мая. Время начала встречи станет известно позднее.

Рим (ж). 1-й круг
09 мая 2023, вторник. 12:10 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
2 		6 6
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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