Блинкова победила в первом круге турнира WTA-1000 в Риме и вышла на украинку Калинину

Российская теннисистка, 73-я ракетка мира Анна Блинкова одержала победу в первом круге турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), в трёх сетах обыграв египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф. Встреча завершилась со счётом 2:1 (2:6, 6:2, 6:3).

Матч продолжался 1 час 57 минут. Анна Блинкова выполнила пять эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, а также допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы три эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми и три двойные ошибки.

Во втором круге россиянка встретится с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой, 47-й ракеткой мира и 30-й сеяной турнира. Их матч состоится в четверг, 11 мая. Время начала встречи станет известно позднее.