Медведев может стать 2-м в рейтинге за Алькарасом. 10 причин следить за «Мастерсом» в Риме

Грунтовый сезон приближается к своему пику. Вслед за крупным турниром в Мадриде в ближайшие две недели пройдёт объединённый, женский и мужской, «Мастерс» в Риме с общим призовым фондом более € 11,2 млн. Турнир рассчитан на семь кругов и 96 участников в обеих сетках. А буквально через неделю на стыке мая и июня в Париже состоится «Ролан Гаррос».

Без Грунтового короля

Продолжаются проблемы у Короля грунта Рафаэля Надаля. Из-за травмы, полученной на Australian Open, знаменитый испанец уже пропустил существенную часть грунтового сезона-2023. Он не сыграл на своих любимых «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде, пропустил и «пятисотник» в Барселоне. А следом Надаль снялся и с Рима. «Мне очень жаль сообщать, что я не смогу быть в Риме. Вы все знаете, как больно мне пропустить ещё один из турниров, которые были так важны в моей профессиональной и личной карьере при всей любви и поддержке итальянских тифози. Несмотря на то что в последние дни я заметил улучшение, в течение многих месяцев я не мог тренироваться на высоком уровне, и для полного восстановления нужно время. У меня нет другого выбора, кроме как смириться с этим и продолжить работу. Обнимаю всех», — написал Надаль в соцсетях. Теперь у Рафаэля не осталось времени на набор игровой практики, и на своём главном турнире в жизни — «Ролан Гаррос» — он либо сыграет без подготовки, либо тоже откажется от выступления.

История и чемпионы

Открытый чемпионат Италии разыгрывается с 1930 года. Безусловным рекордсменом турнира по количеству титулов является Рафаэль Надаль. Испанец побеждал здесь 10 раз, на счету Новака Джоковича – шесть титулов, в том числе и в 2022 году. Среди женщин пять побед в Риме добилась Крис Эверт, по четыре титула на счету Кончиты Мартинес и Серены Уильямс. Последние два года чемпионкой неизменно становилась Ига Свёнтек из Польши.

Уникальная Шарапова

Из российских мужчин наивысшего результата в Риме добился Андрей Чесноков – финал-1990. Среди женщин нет равных Марии Шараповой, которая отличилась в Риме трижды (2011, 2012, 2015). В 2009 году в российском финале Динара Сафина обыграла Светлану Кузнецову. Ещё по разу эти же девушки были финалистками – Динара в 2006-м, а Светлана – в 2007-м.

Защитит ли Джокович титул?

После неудачи в Баня-Луке серб Новак Джокович решил пропустить «Мастерс» в Мадриде и теперь возвращается в Рим, где ему надо защитить прошлогодний титул. Тогда Новак играл в финале с греком Стефаносом Циципасом и справился с ним в двух сетах. Сейчас серб является первой ракеткой мира и посеян под первым номером.

Алькарасу нужно только выйти на корт

Успех в Мадриде Карлоса Алькараса позволил юному испанцу вплотную приблизиться в новом рейтинг-листе ATP к лидеру Новаку Джоковичу. Их разделяет сейчас всего пять очков. И если Алькарас выйдет на корт и сыграет один матч в Риме, то получит как минимум 10 баллов и опередит по итогам итальянского «Мастерса» Новака, которому, как было уже сказано, нужно здесь защищать 1000 очков за прошлогоднюю победу. И больше он набрать всё равно не сможет.

Россиян в топ-10 может стать больше

При успешном выступлении в Риме третий номер мировой классификации Даниил Медведев может обогнать Новака Джоковича и занять вторую строчку в рейтинге вслед за Алькарасом. Это позволит ему возглавить нижнюю половину сетки на «Ролан Гаррос». Кроме того, Андрей Рублёв имеет теоретические шансы подняться с шестого места на четвёртое, а Карен Хачанов – ворваться в топ-10. У женщин Вероника Кудерметова, которая сейчас является 12-й ракеткой мира, тоже может оказаться в «десятке».

Призовой фонд

По традиции призовой фонд на турнире в Риме у мужчин и женщин разный – € 7,7 млн в ATP и € 3,57 млн в WTA. Чемпион в одиночном разряде у мужчин получит € 1 105 265, а чемпионка заработает – € 521 754.

Три дебютантки Рима из России

Россию в одиночных сетках Мадрида-2023 представляют 12 игроков. У мужчин это привычная тройка – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (11). Через сито квалификации пытаются пробиться Роман Сафиуллин и Александр Шевченко. У женщин в основу по рейтингу попали девять теннисисток, и пять из них как сеяные начнут борьбу со второго круга – Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (11), Екатерина Александрова (15), Людмила Самсонова (16), Анастасия Потапова (23), Варвара Грачёва, Анна Калинская, Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова (SR). Для Потаповой, Калинской и Грачёвой это будет дебют в Риме. Также в квалификационном турнире в финал пробились Камилла Рахимова и Полина Кудерметова.

Расклад мужской сетки

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что в четверть к Даниилу Медведеву (3) попал его соотечественник Андрей Рублёв (6). В этой же нижней половине сетки оказались также грек с русскими корнями Стефанос Циципас (5) и свежеиспечённый чемпион Мадрида Карлос Алькарас (2). В верхней четверти с лидером посева Новаком Джоковичем (1) оказался Хольгер Руне (7). В полуфинале из высоко сеянных теннисистов на них выходит пара Каспер Рууд (4) – Янник Синнер (8). Третий россиянин – Карен Хачанов (10) – оказался в одной восьмушке с Синнером. Как сеяные россияне пропустят первый круг, а во втором Медведев сыграет с победителем пары Уго Умбер – Эмиль Руусувуори, Рублёв – с Алексом Молчаном или с квалифаером, а Хачанов – с лучшим теннисистом из дуэта Брэндон Накашима – Грегуар Баррер.

Расклад женской сетки

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Елена Рыбакина (7), Онс Жабер (4) – Дарья Касаткина (8), Кори Гауфф (6) – Джессика Пегула (3) и Каролин Гарсия (5) – Арина Соболенко (2). В первом круге Анастасия Павлюченкова (SR) сыграет с Сарой Эррани (WC), и победительница выйдет на Свёнтек. Анна Калинская встретится с квалифаером, Варвара Грачёва – тоже, а Анна Блинкова – с Маяр Шериф.

Вот 10 причин, почему надо следить за «Мастерсом» в Риме – 2023. Турнир пройдёт с 9 по 21 мая. Следить за его ходом можно в наших текстовых трансляциях и других материалах.