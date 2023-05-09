Бертолуччи: Алькарас кажется главным кандидатом на победу в Риме
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Итальянский теннисист, теннисный тренер и комментатор Паоло Бертолуччи рассказал об ожиданиях от турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая.
«В свете последних результатов Карлос Алькарас, безусловно, кажется самым лучшим теннисистом и, возможно, главным кандидатом на победу в Риме. Сейчас на грунте он оказался неприступным для всех настолько, что никогда не терялся в Европе и в разных условиях: с морем и влажностью в Барселоне и возвышенностью в Мадриде. Но мы, конечно, не должны забывать Новака Джоковича, который в Риме столкнётся с последним и самым сложным экзаменом перед штурмом Открытого чемпионата Франции», — цитирует Бертолуччи издание OA sport со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
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