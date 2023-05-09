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Роман Сафиуллин вышел в основную сетку «Мастерса» в Риме

Роман Сафиуллин вышел в основную сетку «Мастерса» в Риме
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме (Италия). В финальном раунде квалификации Сафиуллин нанёс поражение представителю Чехии Виту Коприве со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Сафиуллин дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Коприва подал три эйса, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Теннисисты второй раз встречались в квалификациях и челленджерах, оба матча выиграл россиянин.

На «Мастерсе» в Мадриде, который Сафиуллин также начал с квалификации, Роман дошёл до 1/16 финала, где уступил испанцу Сапата-Миральесу со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

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