Роман Сафиуллин вышел в основную сетку «Мастерса» в Риме
Поделиться
Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме (Италия). В финальном раунде квалификации Сафиуллин нанёс поражение представителю Чехии Виту Коприве со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Сафиуллин дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Коприва подал три эйса, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
Теннисисты второй раз встречались в квалификациях и челленджерах, оба матча выиграл россиянин.
На «Мастерсе» в Мадриде, который Сафиуллин также начал с квалификации, Роман дошёл до 1/16 финала, где уступил испанцу Сапата-Миральесу со счётом 3:6, 6:3, 3:6.
Комментарии
- 9 мая 2023
-
19:08
-
18:52
-
17:57
-
17:31
-
16:49
-
16:31
-
16:15
-
15:45
-
15:22
-
14:58
-
14:43
-
14:15
-
13:53
-
13:28
-
12:52
-
10:54
-
10:23
-
10:22
-
09:56
-
08:00
- 8 мая 2023
-
22:00
-
21:28
-
21:04
-
20:36
-
20:20
-
20:03
-
19:22
-
15:58
-
15:34
-
14:40
-
13:11
-
12:18
-
12:06
-
11:03
-
10:53
Партнерский контент