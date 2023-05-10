Вавринка вышел на Димитрова во втором круге «Мастерса» в Риме, одолев белоруса Ивашко
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Бывшая третья, а ныне 84-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка обыграл белорусского теннисиста Илью Ивашко, 73-го в рейтинге ATP, в первом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Рим (м). 1-й круг
10 мая 2023, среда. 13:35 МСК
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
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Стэн Вавринка
С. Вавринка
Матч продолжался 1 час 17 минут. Стэн Вавринка выполнил четыре эйса, реализовал два брейк-пойнта из пяти и допустил семь невынужденных ошибок. На счету Ильи Ивашко два эйса, одна двойная ошибка и восемь невынужденных. Спортсмен не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге «Мастерса» Вавринка встретится с болгарином Григором Димитровым, бывшей третьей ракеткой мира, ныне занимающим 33-ю строку рейтинга ATP. В последних десяти личных встречах у спортсменов равное количество побед.
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