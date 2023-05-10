Рууд — о втором корте в Мадриде: невозможно ударить по мячу, чувствуешь себя как в клетке

Норвежский теннисист, четвёртая ракетка мира Каспер Рууд раскритиковал размеры кортов в Мадриде, где на прошлой неделе завершились соревнования турнира серии «Мастерс».
«Некоторые корты в туре меньше или больше остальных. И речь не о размере стадиона, а о пространстве за задней линией. Я считаю, что некоторые корты маловаты. А есть теннисисты вроде меня или Медведева.
На прошлой неделе мы играли в Мадриде. Там очень большой центральный корт, а на втором корте мы оказывались очень близко к линейным, это не очень удобно. Невозможно нормально ударить по мячу, чувствуешь себя как в клетке.
Отчасти это наша вина, ведь мы сами выбрали стоять так далеко, но именно это позволяет нам выиграть больше очков. Мне нравится принимать за задней линией на грунтовом покрытии, так у меня больше времени, я могу мощнее ответить. Правда, из-за этого возникают проблемы в матчах с тем, кто любит сёрв-энд-воллей или выполняет дропшоты сразу после подачи.
В Риме всё должно быть нормально. Здесь большие корты, рассчитанные на классических грунтовиков с учётом их ударов и позиции на корте. Думаю, на этой неделе всё будет хорошо», — приводит слова Рууда пресс-служба турнира в Риме.
Ранее третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев также жаловался на размеры кортов в Мадриде.
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