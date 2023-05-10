«В этом году играю гораздо лучше». Вавринка — о победе в первом круге турнира в Риме

Бывшая третья, а ныне 84-я ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал победу над белорусским теннисистом Ильёй Ивашко (73-й в рейтинге ATP) в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Я был готов к этому, сыграл хорошо. Это был хороший первый матч, и я рад, что прошёл дальше. Я усердно работал, чтобы выйти на этот уровень. В этом году я играю гораздо лучше, но мне нужно больше побед. Это то, чего мне немного не хватает, — уверенности, чтобы выигрывать больше матчей. Но в целом уровень хороший», — приводит слова Вавринки ATP Tour.
Напомним, встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Вавринки. Во втором круге «Мастерса» швейцарец встретится с болгарином Григором Димитровым, бывшей третьей ракеткой мира, ныне занимающим 33-ю строчку рейтинга ATP. Победитель их матча в третьем раунде может выйти на серба Новака Джоковича, защищающего здесь титул.
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