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Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня

Сегодня, 11 мая, в Риме (Италия) в третий игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 начнутся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Теннис. WTA-1000, Рим, первый круг. Расписание матчей второго игрового дня:

Нурия Парризас-Диас (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — начало матча в 12:00 мск.

Виктория Азаренко (Беларусь) – Слоан Стивенс (США) – начало матча не ранее 12:00 мск.

Кори Гауфф (США) – Юлия Путинцева (Казахстан) – начало матча не ранее 14:00 мск.

Ангелина Калинина (Украина) — Анна Блинкова (Россия) – начало матча не ранее 15:00 мск.

Анастасия Потапова (Россия) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – начало матча не ранее 16:30 мск.

Софья Кенин (США) – Арина Соболенко (Беларусь) – начало матча не ранее 16:30 мск.