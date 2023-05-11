Энди Маррей прокомментировал поражение в матче первого круга «Мастерса» в Риме

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение в матче первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Это был довольно неровный матч. Было что-то хорошее, было и что-то довольно среднее. Фабио отлично провёл третий сет. Моя игра тоже была на уровне, но он выступил восхитительно в третьем сете. Что касается Открытого чемпионата Франции, я всё ещё хочу принять там участие, но мы с командой договорились, что примем окончательное решение после турнира в Риме», — приводит слова Маррея Ubitennis.

Напомним, в матче первого круга турнира в Риме Маррей проиграл итальянцу Фабио Фоньини со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Следующим соперником Фоньини в Риме станет представитель Сербии Миомир Кецманович (30).