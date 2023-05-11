Опелка: не думаю, что когда-нибудь появится игрок, способный победить Алькараса
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Победитель четырёх турниров ATP американец Райлли Опелка высказался об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.
«Не думаю, что когда-нибудь появится игрок, способный победить Карлоса Алькараса. Например, Тейлор Фритц сейчас безоговорочно лучший американец. Он последователен, следит за соперниками, которые представляют опасность на корте. Но он меркнет на фоне Алькараса и Хольгера Руне. Посмотрите, что произошло в Майами. Каким бы великолепным ни был Фритц, ему не угнаться за Алькарасом. В теннисе он наравне с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем», — приводит слова Опелки Sportskeeda со ссылкой на подкаст Inside In.
Напомним, 20-летний Карлос Алькарас является обладателем десяти титулов в одиночном разряде.
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