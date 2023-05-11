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Плишкова уступила 93-й ракетке мира и вылетела с соревнований в Риме

Плишкова уступила 93-й ракетке мира и вылетела с соревнований в Риме
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14-я ракетка мира чешка Каролина Плишкова не смогла выйти в следующий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, уступив в матче второго круга представительнице Венгрии Анне Бондарь (93-я в рейтинге WTA).

Игра закончилась победой венгерской теннисистки со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Плишкова два раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бондарь семь эйсов, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме Анна Бондарь сыграет с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Чжэн Циньвэнь (Китай). Соревнования проходят с 9 по 21 мая.

Рим (ж). 2-й круг
11 мая 2023, четверг. 12:05 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2  
7 7 		6  
         
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
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