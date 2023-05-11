Плишкова уступила 93-й ракетке мира и вылетела с соревнований в Риме

14-я ракетка мира чешка Каролина Плишкова не смогла выйти в следующий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, уступив в матче второго круга представительнице Венгрии Анне Бондарь (93-я в рейтинге WTA).

Игра закончилась победой венгерской теннисистки со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Плишкова два раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бондарь семь эйсов, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме Анна Бондарь сыграет с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Чжэн Циньвэнь (Китай). Соревнования проходят с 9 по 21 мая.