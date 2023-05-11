Плишкова уступила 93-й ракетке мира и вылетела с соревнований в Риме
Поделиться
14-я ракетка мира чешка Каролина Плишкова не смогла выйти в следующий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, уступив в матче второго круга представительнице Венгрии Анне Бондарь (93-я в рейтинге WTA).
Игра закончилась победой венгерской теннисистки со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Плишкова два раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бондарь семь эйсов, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме Анна Бондарь сыграет с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Чжэн Циньвэнь (Китай). Соревнования проходят с 9 по 21 мая.
Комментарии
- 11 мая 2023
-
16:54
-
16:51
-
16:08
-
15:57
-
15:47
-
15:31
-
14:29
-
14:17
-
14:06
-
13:53
-
13:52
-
13:48
-
13:35
-
13:13
-
12:39
-
12:12
-
11:50
-
11:40
-
10:30
-
10:30
-
10:08
-
09:40
-
09:00
-
08:00
-
02:46
-
02:28
-
01:46
-
00:02
- 10 мая 2023
-
23:28
-
23:15
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:16
-
22:02
Партнерский контент