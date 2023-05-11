Гауфф отдала лишь гейм в матче с Путинцевой и вышла в третий круг турнира в Риме

Пятая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в следующий раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв в матче второго круга представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (51-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась уверенной победой американской теннисистки со счётом 6:0, 6:1.Общая продолжительность матча составила 1 час. Гауфф шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Путинцевой ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме Кори Гауфф сыграет с победительницей матча Кэти Макнелли (США) — Мари Боузкова (Чехия). Соревнования проходят с 9 по 21 мая.