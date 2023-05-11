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Гауфф отдала лишь гейм в матче с Путинцевой и вышла в третий круг турнира в Риме

Гауфф отдала лишь гейм в матче с Путинцевой и вышла в третий круг турнира в Риме
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Пятая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в следующий раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв в матче второго круга представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (51-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась уверенной победой американской теннисистки со счётом 6:0, 6:1.Общая продолжительность матча составила 1 час. Гауфф шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Путинцевой ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме Кори Гауфф сыграет с победительницей матча Кэти Макнелли (США) — Мари Боузкова (Чехия). Соревнования проходят с 9 по 21 мая.

Рим (ж). 2-й круг
11 мая 2023, четверг. 14:05 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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