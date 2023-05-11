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Анна Блинкова разгромно проиграла украинке Ангелине Калининой во 2-м круге турнира в Риме

Анна Блинкова разгромно проиграла украинке Ангелине Калининой во 2-м круге турнира в Риме
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73-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче второго круга Блинкова со счётом 2:6, 2:6 проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой (30). Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Блинкова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала семь заработанных брейк-пойнтов. На счету Калининой семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

Отметим, что следующей соперницей Калининой станет победительница матча Софья Кенин (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 3 572 618. Их действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Рим (ж). 2-й круг
11 мая 2023, четверг. 16:25 МСК
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Комментарии
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