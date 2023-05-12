Людмила Самсонова уверенно прошла Анетт Контавейт во втором круге турнира в Риме
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Российская теннисистка, 15-я ракетка мира и 16-я сеяная турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), Людмила Самсонова уверенно победила 69-ю ракетку мира из Эстонии Анетт Контавейт. Встреча спортсменок завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:3).
Матч продолжался 1 час 32 минуты. Людмила Самсонова выполнила три эйса, реализовала пять из семи брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. На счету Анетт Контавейт один эйс, три реализованных брейк-пойнта из девяти и две двойные ошибки.
Россиянка прошла в третий круг турнира в Риме, где ей предстоит встретиться с победительницей матча между 24-й ракеткой мира из Хорватии Донной Векич и 44-й ракеткой мира из Беларуси Александрой Саснович. Соперница Самсоновой определится в пятницу, 12 мая.
Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2023, пятница. 12:10 МСК
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
0 : 2
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Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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