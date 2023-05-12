Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек не отдала Павлюченковой ни одного гейма во втором круге турнира в Риме

Свёнтек не отдала Павлюченковой ни одного гейма во втором круге турнира в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Российская теннисистка не смогла взять у соперницы ни одного гейма: матч завершился со счётом 0:2 (0:6, 0:6).

Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2023, пятница. 14:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		0  
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Анастасия Павлюченкова выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок. На счету Иги Свёнтек два эйса, 5 реализованных брейк-пойнтов из 15 и одна двойная ошибка.

Ига Свёнтек уверенно вышла в третий круг, где ей предстоит встреча с победительницей матча между 68-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко и 32-й ракеткой мира из США Бернардой Перой.

Главная соперница Иги Свёнтек — вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко — уже выбыла из турнира в Риме.

Материалы по теме
Сенсационное поражение Соболенко в битве чемпионок ТБШ! Расписание, расклады, сетки Рима
Сенсационное поражение Соболенко в битве чемпионок ТБШ! Расписание, расклады, сетки Рима
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023