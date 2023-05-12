Свёнтек не отдала Павлюченковой ни одного гейма во втором круге турнира в Риме

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Российская теннисистка не смогла взять у соперницы ни одного гейма: матч завершился со счётом 0:2 (0:6, 0:6).
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Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Анастасия Павлюченкова выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок. На счету Иги Свёнтек два эйса, 5 реализованных брейк-пойнтов из 15 и одна двойная ошибка.
Ига Свёнтек уверенно вышла в третий круг, где ей предстоит встреча с победительницей матча между 68-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко и 32-й ракеткой мира из США Бернардой Перой.
Главная соперница Иги Свёнтек — вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко — уже выбыла из турнира в Риме.
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