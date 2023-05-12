Чесноков — о поражении Павлюченковой от Свёнтек: ничего страшного, что такой счёт

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков высказался о матче второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), в котором первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек не позволила выиграть ни одного гейма россиянке Анастасии Павлюченковой (6:0, 6:0).

«Ничего страшного нет, что Настя проиграла с таким счётом. Она только возвращается после травмы, и этот результат для неё не особо показательный.

Из русскоязычных Соболенко, Рыбакина, Жабер могут навязать борьбу. Из представительниц России никого не вижу — результаты говорят сами за себя, их вынесли в одну калитку. Вот Рыбакина дважды её в этом году обыграла. Честно говоря, в Майами Ига просто не играла, потому что увидела, что идёт по сетке на Рыбакину — испугалась и не захотела начинать турнир. Сейчас грунтовый сезон, где Свёнтек почти невозможно остановить. Вот где Свёнтек и могла проиграть, так это в Мадриде, ибо там быстрые корты, а тут другое положение дел», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.