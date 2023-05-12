Маррей прокомментировал эпизод с ошибкой судьи в матче с Фоньини на турнире в Риме
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей высказался об эпизоде с судьёй в матче первого круга «Мастерса» в Риме с итальянцем Фабио Фоньини (4:6, 6:4, 4:6). По мнению Маррея, судья допустил ошибку в определении аута, итальянские болельщики освистали британца в ответ на замечание.
«Стадион, полный итальянцев, освистывающих меня и думающих, что я пытаюсь лишить Фабио очка, и всё из-за того, что судья не смог правильно прочитать отметку. Ура, друзья», — написал Маррей на своей странице в социальной сети.
Турнир категории «Мастерс» проходит в Риме с 10 по 21 мая. Общий призовой фонд турнира составляет € 7 705 780.
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