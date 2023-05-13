Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) в пятый игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 начнутся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.
Теннис. WTA-1000, Рим, третий круг. Расписание матчей пятого игрового дня:
Сиюй Ван (Китай) — Тэйлор Таунсенд (США) — начало матча в 12:00 мск.
Ангелина Калинина (Украина) – Софья Кенин (США) – начало матча не ранее 12:00 мск.
Каролин Гарсия (Франция) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – начало матча не ранее 12:00 мск.
Анастасия Потапова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия) – начало матча не ранее 13:30 мск.
Анна Бондарь (Венгрия) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – начало матча не ранее 15:30 мск.
Виктория Азаренко (Италия) – Мэдисон Кис (США) – начало матча не ранее 18:00 мск.
Кори Гауфф (США) – Мари Боузкова (Чехия) – начало матча не ранее 20:00 мск.
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