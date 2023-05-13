Калинская вышла на Рыбакину, Хачанов упустил победу. Расписание, расклады, сетки Рима

В пятницу, 12 мая, на супертурнире в Риме (Италия), общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, проходили матчи второго круга. Причём в мужской сетке сеяные только вступили в борьбу, а в женской уже стали известны все пары третьего круга. Но обо всём по порядку.

Итоги четвёртого дня. 12 мая, пятница

У мужчин свои матчи провели трое россиян. Двое из них прошли в третий круг, а вот третий проиграл. Пожалуй, от Карена Хачанова, посеянного под 11-м номером, в наименьшей степени можно было ожидать поражения. Особенно после того, как он выиграл первый сет в противостоянии с французом Грегуаром Баррером. Однако следующие две партии остались за Баррером, причём в решающем сете он победил на тай-брейке — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4). Игроки провели на корте более двух с половиной часов.

А вот Александр Шевченко, который попал в основную сетку как лаки-лузер (причём сразу во второй круг), и квалифаер Роман Сафиуллин не подвели, одержав двухсетовые победы. Шевченко оказался сильнее аргентинца Себастьяна Баэса, а Сафиуллин и вовсе выбил сеяного 22-м Себастьяна Корду — 6:2, 7:6 (7:5). Александра в третьем круге ожидает непростое испытание — Янник Синнер (8). А Роман померится силами с другим квалифаером, австралийцем русского происхождения Алексеем Попыриным.

Дебютировал на турнире и 22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович (1). Противостоял ему 61-й номер мирового рейтинга аргентинец Томас Мартин Этчеверри. 23-летний Этчеверри дебютировал в профессионалах в 2017-м. На протяжении долгого времени теннисист следит за своим отставанием в рейтинге от Джоковича. Он начал заниматься этим ещё тогда, когда заработал первое очко в рейтинге ATP.

Томас Этчеверри давно следит за отставанием в рейтинге от Джоковича Фото: twitter.com/TennisTV

Этчеверри следит за отставанием от Джоковича

Джокович рассказал, что в курсе этой истории. «Да, видел. У меня тогда было довольно много очков, а сейчас меньше. У него есть шанс сократить отставание (смеётся). Классная история. Мы пока не общались с ним, я почти не видел, как он играет. Он молодой игрок, новый в туре, но, похоже, хороший парень. Желаю ему успеха, но только не в этом матче», — говорил Новак на пресс-конференции.

В первом сете Этчеверри дал настоящий бой Джоковичу. Аргентинец вёл 2:0 и 3:1, но затем серб сравнял счёт — 3:3. В 10-м гейме Томас Мартин отыграл двойной сетбол на подаче — 5:5. Два гейма спустя теннисисты перешли к тай-брейку, и тут Новак оказался сильнее — 7:5. Во второй партии Джокович уже не дал шансов сопернику, сделав два брейка, и оформил победу — 7:6 (7:5), 6:2. В третьем круге Новак сыграет с экс третьей ракеткой мира Григором Димитровым (26).

Мужчины. Второй круг

Попырин (Австралия, Q) — Оже-Альяссим (Канада, 10) — 6:4, 4:6, 7:5

Шевченко (Россия, LL) — Баэс (Аргентина) — 6:3, 6:4

Димитров (Болгария, 26) — Вавринка (Швейцария) — 6:4, 7:6 (7:3)

Сафиуллин (Россия, Q) — Корда (США, 22) — 6:2, 7:6 (7:5)

Баррер (Франция) — Хачанов (Россия, 11) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Бублик (Казахстан) — Шелтон (США, 28) — 6:4, 1:6, 6:2

Джокович (Сербия, 1) — Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:5), 6:2

Подробнее. Попырин (Австралия, Q) — Оже-Альяссим (Канада, 10) — 6:4, 4:6, 7:5— Баэс (Аргентина) — 6:3, 6:4Димитров (Болгария, 26) — Вавринка (Швейцария) — 6:4, 7:6 (7:3)— Корда (США, 22) — 6:2, 7:6 (7:5)Баррер (Франция) —— 4:6, 6:4, 7:6 (7:4)Бублик (Казахстан) — Шелтон (США, 28) — 6:4, 1:6, 6:2Джокович (Сербия, 1) — Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:5), 6:2

У женщин в этот день играли сразу пять россиянок. Убедительнее всех выступила Дарья Касаткина (8). Впрочем, и в соперницах у неё была лишь 483-я ракетка мира Лиза Пигато. Касаткина одержала победу — 6:1, 6:2. Людмила Самсонова (16) обыграла экс вторую ракетку мира Анетт Контавейт (6:3, 6:3), а Анна Калинская преподнесла небольшую неожиданность, в непростом поединке обыграв 25-ю сеяную Элисе Мертенс — 6:4, 4:6, 6:3. Касаткина в третьем круге сыграет с Юлией Грабер из Австрии, Самсонова — с хорваткой Донной Векич (21), а Калинская вышла на чемпионку Уимблдона 2022 года Елену Рыбакину, которая победила итальянку Ясмине Паолини.

В первом сете Рыбакина столкнулась с упорным сопротивлением со стороны Паолини. Поначалу Елена повела 3:0 с двумя брейками, однако соперница смогла сравнять счёт — 3:3. Дальше теннисистки брали геймы на своей подаче, и всё закончилось тай-брейком, который остался за Рыбакиной — 7:4. Вторая партия оказалась не столь драматичной, и Елена оформила победу — 7:6 (7:4), 6:1.

Кроме того, Екатерина Александрова (15) в двух сетах уступила Камиле Джорджи, а Анастасия Павлюченкова ничего не смогла противопоставить первой ракетке мира Иге Свёнтек, проиграв со счётом 0:6, 0:6.

Женщины. Второй круг

Самсонова (Россия, 16) — Контавейт (Эстония) — 6:3, 6:3

Свёнтек (Польша, 1) — Павлюченкова (Россия, SR) — 6:0, 6:0

Бадоса (Испания) — Жабер (Тунис, 4) — 6:1, 6:4

Калинская (Россия) — Мертенс (Бельгия, 25) — 6:4, 4:6, 6:3

Остапенко (Латвия, 20) — Кырстя (Румыния) — 6:3, 3:6, 6:2

Джорджи (Италия) — Александрова (Россия, 15) — 6:4, 6:2

Касаткина (Россия, 8) — Пигато (Италия, WC) — 6:1, 6:2

Рыбакина (Казахстан, 7) — Паолини (Италия) — 7:6 (7:4), 6:1

Подробнее. — Контавейт (Эстония) — 6:3, 6:3Свёнтек (Польша, 1) —— 6:0, 6:0Бадоса (Испания) — Жабер (Тунис, 4) — 6:1, 6:4— Мертенс (Бельгия, 25) — 6:4, 4:6, 6:3Остапенко (Латвия, 20) — Кырстя (Румыния) — 6:3, 3:6, 6:2Джорджи (Италия) —— 6:4, 6:2— Пигато (Италия, WC) — 6:1, 6:2Рыбакина (Казахстан, 7) — Паолини (Италия) — 7:6 (7:4), 6:1

Расписание пятого дня. Интересные матчи субботы, 13 мая

13 мая в мужской сетке пройдут заключительные матчи второго круга. В борьбу вступят двое сеяных россиян. Даниил Медведев (3) проведёт матч с финном Эмилем Руусувуори. В 2022 году соперники сошлись в 1/8 финала турнира в Астане, и тогда сильнее оказался Медведев — 6:3, 6:2. Андрей Рублёв (6) выйдет на корт со словаком Алексом Молчаном. Первый их очный матч состоялся совсем недавно, на турнире в Баня-Луке в апреле. Рублёв выиграл тот поединок — 6:2, 6:4.

Мужчины. Второй круг

12:00 мск. Рублёв (Россия, 6) — Молчан (Словакия)

14:00. Рамос-Виньолас (Испания) — Алькарас (Испания, 2)

15:00. Циципас (Греция, 5) — Боргес (Португалия)

17:00. Руусувуори (Финляндия) — Медведев (Россия, 3)

18:30. Гоффен (Бельгия) — Зверев (Германия, 19)

Подробнее. 12:00 мск.— Молчан (Словакия)14:00. Рамос-Виньолас (Испания) — Алькарас (Испания, 2)15:00. Циципас (Греция, 5) — Боргес (Португалия)17:00. Руусувуори (Финляндия) —18:30. Гоффен (Бельгия) — Зверев (Германия, 19)

У женщин в этот день начнутся матчи третьего круга. На корт выйдут участницы из нижней половины сетки. Среди них и две россиянки, причём они сыграют друг с другом. Анастасия Потапова (23) сразится с Вероникой Кудерметовой (11). В 1/16 Мадрида две недели назад Кудерметова оказалась сильнее — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3. В личных встречах Вероника также впереди — 2-1. Как будет на этот раз? Из других матчей выделим противостояние двукратной чемпионки Australian Open Виктории Азаренко (14) и финалистки US Open — 2017 Мэдисон Кис (19).

Женщины. Третий круг

12:00 мск. Гарсия (Франция, 5) — Осорио-Серрано (Колумбия, Q)

12:00. Калинина (Украина, 30) — Кенин (США, SR)

13:30. Потапова (Россия, 23) — Кудерметова (Россия, 11)

18:00. Азаренко (Беларусь, 14) — Кис (США, 19)

Подробнее. 12:00 мск. Гарсия (Франция, 5) — Осорио-Серрано (Колумбия, Q)12:00. Калинина (Украина, 30) — Кенин (США, SR)13:30.18:00. Азаренко (Беларусь, 14) — Кис (США, 19)

Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».