Экс-тренер сестёр Уильямс: женский теннис сейчас изменчив, стабильна только Свёнтек
Поделиться
Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о нынешней ситуации в женском теннисе. Наставник подчеркнул, что самой стабильной теннисисткой на данный момент является полька Ига Свёнтек.
«Соболенко, Рыбакина и Свёнтек могут стать новой большой тройкой в женском теннисе. Эти трое — настоящие лидеры, вне всяких сомнений. Они могут устроить яркую борьбу. Однако женский теннис сейчас очень изменчив, стабильна только Ига. И нельзя не учитывать Наоми Осаку, которая уже не раз демонстрировала свой высокий уровень. Посмотрим, что будет, когда она вернётся. Есть и другие спортсменки, способные выигрывать. Хотя Ига, всё же, на голову выше остальных сейчас», — приводит слова Макки Sportskeeda.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 мая 2023
-
11:39
-
11:31
-
11:10
-
10:42
-
10:37
-
10:29
-
10:23
-
10:08
-
09:49
-
09:33
-
09:00
-
08:00
-
01:05
-
00:34
-
00:06
- 12 мая 2023
-
23:53
-
23:33
-
23:18
-
23:03
-
22:54
-
22:37
-
22:24
-
22:04
-
21:42
-
20:55
-
20:43
-
20:06
-
19:34
-
19:12
-
18:41
-
17:38
-
17:24
-
17:00
-
16:57
-
16:52
Партнерский контент