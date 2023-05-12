Свёнтек — о победе над Павлюченковой: счёт не имеет значения, хочу показать лучший теннис

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала победу в матче с россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором круге турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Свёнтек одержала третью в карьере победу со счётом 6:0, 6:0.
«Когда у меня получаются такие матчи, я просто пытаюсь оставаться сосредоточенной. На самом деле довольно сложно сосредоточиться, если действительно думать о счёте. Итак, я стараюсь запомнить, что принесло мне этот хороший результат, что я должна делать, чтобы продолжать играть хорошо. Я просто хочу быть последовательной в этом.
На мой взгляд, счёт на самом деле не имеет значения, и он никак не влияет на мои ощущения на корте. Я просто пытаюсь показать свой лучший теннис, независимо от того, какой счёт», — приводит слова Свёнтек Eurosport.
В третьем круге турнира в Риме Свёнтек сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко.
- 12 мая 2023
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