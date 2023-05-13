Каспер Рууд: от матча с Александром Бубликом в Риме можно ожидать чего угодно
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Норвежский теннисист, четвёртая ракетка мира Каспер Рууд высказался о предстоящей встрече с казахстанским теннисистом Александром Бубликом (49-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга грунтового турнира категории «Мастерс», который проходит в Риме (Италия).
«Можно ожидать чего угодно. Бублик отлично подаёт и может выполнять абсолютно безумные удары, но иногда его игре недостаёт структуры. Я должен быть на высоте в этом матче и сделать так, чтобы покрытие работало на меня», — приводит слова Рууда VG.
Встреча Рууда и Бублика состоится завтра, 14 мая. В матче второго круга норвежец обыграл французского спортсмена Артура Риндеркнеша со счётом 6:4, 6:0, а Бублик одолел американца Бена Шелтона со счётом 6:4, 1:6, 6:2.
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