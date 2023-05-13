«Нас ждёт безумие». Хольгер Руне высказался о предстоящей встрече с Фабио Фоньини в Риме

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от предстоящей встречи с итальянцем Фабио Фоньини (WC) в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).

«Нас ждёт безумие. И это здорово, потому что именно в этом и есть суть тенниса, это поднимает его на новый уровень. Я очень взволнован.

Это нормально, когда ты играешь против местного игрока. Фабио – очень опытный теннисист, он играет в туре уже много лет, я должен быть готов. К тому же он отличный игрок, я буду должен постоянно оставаться сосредоточенным и наслаждаться моментом, потому что, я думаю, будет много фанатов, и они создадут отличную атмосферу. Это то, что мне нравится в теннисе, будет весело», — сказал Руне в интервью на корте после стартовой победы.