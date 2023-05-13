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Украинка Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Риме, уверенно обыграв Софью Кенин

47-я ракетка мира, украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче третьего круга Калинина (30) со счётом 6:4, 6:2 обыграла чемпионку Australian Open – 2020, бывшую четвёртую ракетку мира американку Софью Кенин. Встреча продлилась 1 час и 37 минут. Калинина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Кенин один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Стоит отметить, что в матче второго круга Кенин со счётом 7:6 (7:4), 6:2 сенсационно обыграла чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2).

За место в четвертьфинале Рима Калинина сразится с победительницей матча Виктория Азаренко (Беларусь, 14) — Мэдисон Кис (США, 19).