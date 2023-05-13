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Теннисистка из топ-4 Каролин Гарсия проиграла 100-й ракетке мира в третьем круге Рима

Теннисистка из топ-4 Каролин Гарсия проиграла 100-й ракетке мира в третьем круге Рима
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Французская теннисистка, четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия проиграла 100-й ракетке мира из Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано в третьем круге турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), в двух сетах. Встреча спортсменок завершилась со счётом 0:2 (4:6, 4:6).

Рим (ж). 3-й круг
13 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано

Матч продолжался 3 часа 6 минут из-за перерыва, связанного с дождём. Каролин Гарсия реализовала в матче только один брейк-пойнт из восьми, на счету её соперницы — три реализованных брейк-пойнта из шести. Каждая теннисистка выполнила по два эйса и допустила по четыре двойные ошибки.

Мария-Камила Осорио-Серрано вышла в четвёртый круг турнира, где сыграет либо с польской теннисисткой Магдой Линетт, либо с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

Из теннисисток топ-5 на турнире в Риме остаются только первая ракетка мира Ига Свёнтек и пятая ракетка мира Кори Гауфф.

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