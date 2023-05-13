Борна Чорич вырвал победу во втором круге «Мастерса» в Риме у 98-й ракетки мира

Хорватский теннисист Борна Чорич, 16-я ракетка мира, в сложнейшем матче вырвал победу у 98-й ракетки мира из Бразилии Тьяго Монтейро. Встреча спортсменов стала одной из самых результативных на этой стадии турнира. Матч завершился в трёх сетах со счётом 2:1 (4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:5)).

Встреча длилась 4 часа 45 минут. За это время Борна Чорич выполнил десять эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил четыре двойные и 28 невынужденных ошибок. На счету до конца боровшегося Тьяго Монтейро восемь эйсов, два реализованных брейк-пойнта из пяти и 22 невынужденные ошибки.

Борна Чорич вышел в третий круг «Мастерса». Его соперником станет победитель встречи между испанцем Роберто Карбальес-Баэной и британцем Даниэлем Эвансом.