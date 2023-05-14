Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Сегодня, 14 мая, в Риме (Италия) продолжатся матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. «Мастерс», Рим. Расписание матчей пятого игрового дня.
Второй круг:
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Марко Чеккинато (Италия) – начало матча не ранее 12:00 мск.
Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Даниил Медведев (Россия) — начало матча в 13:30 мск.
Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия) – начало матча не ранее 20:00 мск.
Третий круг:
Алексей Попырин (Австралия) – Роман Сафиуллин (Россия) – начало матча не ранее 12:00 мск.
Фабио Фоньини (Италия) – Хольгер Руне (Дания) — начало матча в 13:30 мск.
Новак Джокович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Каспер Рууд (Норвегия) – Александр Бублик (Казахстан) – начало матча не ранее 16:30 мск.
Александр Шевченко (Россия) – Янник Синнер (Италия) – начало матча не ранее 21:30 мск.
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