Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Сегодня, 14 мая, в Риме (Италия) продолжатся матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс», Рим. Расписание матчей пятого игрового дня.

Второй круг:

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Марко Чеккинато (Италия) – начало матча не ранее 12:00 мск.

Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Даниил Медведев (Россия) — начало матча в 13:30 мск.

Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия) – начало матча не ранее 20:00 мск.

Третий круг:

Алексей Попырин (Австралия) – Роман Сафиуллин (Россия) – начало матча не ранее 12:00 мск.

Фабио Фоньини (Италия) – Хольгер Руне (Дания) — начало матча в 13:30 мск.

Новак Джокович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария) – начало матча не ранее 15:00 мск.

Каспер Рууд (Норвегия) – Александр Бублик (Казахстан) – начало матча не ранее 16:30 мск.

Александр Шевченко (Россия) – Янник Синнер (Италия) – начало матча не ранее 21:30 мск.