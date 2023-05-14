«С Настей всегда непросто». Муж и тренер Кудерметовой высказался о победе над Потаповой

Сергей Демёхин, муж и тренер 12-й ракетки мира россиянки Вероники Кудерметовой, прокомментировал выход супруги и подопечной в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме (Италия). В матче третьего круга Кудерметова со счётом 7:5, 3:6, 6:1 обыграла соотечественницу Анастасию Потапову.
«Матч оказался очень похож на предыдущий в Мадриде и по счёту, и по тому, как он складывался (поединок в Мадриде завершился со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3 в пользу Вероники. – Прим. «Чемпионата»). Очень напряжённая борьба. Настя всегда борется, с ней всегда нужно быть предельно внимательной. Чисто с внешней стороны был момент во втором сете, когда Вероника брейканула и повела 1:0, Настя вызвала физиотерапевта, казалось, что что-то случилось. Возможно, это чуть-чуть отвлекло Веронику. Не знаю… Но, к сожалению, после этого и Настя заиграла хорошо, и Вероника чуть потеряла концентрацию.
Но мы очень рады, что в третьем сете Вероника нашла в себе силы, вернулась в игру и начала придерживаться плана и своей базы. Мы очень рады, что выиграли, против Насти всегда непросто играть, будем работать дальше», — сказал Демёхин в эфире «Больше».
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