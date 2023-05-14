Вероника Кудерметова опубликовала фото в именном джерси баскетбольного клуба «Олимпия»

12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото с кортов Рима (Италия) в именной футболке баскетбольного клуба «Олимпия» (Милан).
«Спасибо БК «Олимпия Милан», отличная победа сегодня вечером. Мы ведём 2:0 за один день», — подписала фото Кудерметова.
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Отметим, что у клуба и Кудерметовой есть общий спонсор — EA7 Emporio Armani.
В данный момент Кудерметова находится в Риме, где проходит грунтовый турнир категории WTA-1000. Кудерметова уже дошла до 1/8 финала, где сразится с победительницей матча Кори Гауфф (США, 6) — Мари Боузкова (Чехия, 27). По ходу соревнований Вероника обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас и соотечественницу Анастасию Потапову.
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