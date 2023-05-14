Вероника Кудерметова опубликовала фото в именном джерси баскетбольного клуба «Олимпия»

12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото с кортов Рима (Италия) в именной футболке баскетбольного клуба «Олимпия» (Милан).

«Спасибо БК «Олимпия Милан», отличная победа сегодня вечером. Мы ведём 2:0 за один день», — подписала фото Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Отметим, что у клуба и Кудерметовой есть общий спонсор — EA7 Emporio Armani.

В данный момент Кудерметова находится в Риме, где проходит грунтовый турнир категории WTA-1000. Кудерметова уже дошла до 1/8 финала, где сразится с победительницей матча Кори Гауфф (США, 6) — Мари Боузкова (Чехия, 27). По ходу соревнований Вероника обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас и соотечественницу Анастасию Потапову.