Хольгер Руне отреагировал на слова Джона Макинроя о своей репутации «засранца» в туре

Седьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне отреагировал на критику своего поведения со стороны семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя.

«Я уже говорил это прежде и повторю, что трудно быть полным засранцем и участвовать в теннисном туре, ясно? Это возможно, но в итоге ты будешь влачить крайне одинокое существование. Руне нравится провоцировать, ему нравится вовлекать зрителей, но он делает это так, что временами это раздражает его соперников и, конечно, вызывает негативную реакцию болельщиков. Он начинает зарабатывать себе определённую репутацию», — ранее заявил Макинрой.

«Я не могу с ним согласиться. Многие игроки просто не показывают своих эмоций. Возможно, именно так (о слове «засранец») описывают игроков, которые проявляют свои эмоции, но я с этим не согласен. Конечно, у каждого своё мнение, и я это уважаю. Проявление эмоций может быть как положительным, так и отрицательным, всё зависит от ситуации. Мне 20 лет, и я всё ещё учусь и стараюсь делать то, что лучше для меня», — сказал Руне в эфире Eurosport.