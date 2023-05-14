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«Как ты можешь быть так плох?» Фабио Фоньини накричал на судью по ходу матча с Руне в Риме

«Как ты можешь быть так плох?» Фабио Фоньини накричал на судью по ходу матча с Руне в Риме
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Бывшая девятая ракетка мира 35-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини серьёзно поспорил с судьёй из-за зафиксированного аута по ходу матча с 20-летним датчанином Хольгером Руне в рамках третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Фоньини проигрывал Руне со счётом 1:3 в стартовой партии. Во время одного из розыгрышей в четвёртом гейме (Фабио подавал) судья на вышке зафиксировал аут, что крайне не понравилось итальянцу. Он, размахивая руками, пошёл в сторону судьи, в это время Руне не смог скрыть улыбку.

Рим (м). 3-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 13:50 МСК
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		1  
6 		5  
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Фоньини больше минуты у сетки доказывал судье, что аута не было, но тот был непреклонен. «Как ты можешь быть так плох?» — несколько раз крикнул Фабио судье.

Отметим, что Руне выиграл первую партию матча со счётом 6:4.

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