20-летний Хольгер Руне одолел 35-летнего Фабио Фоньини на «Мастерсе» в Риме

Седьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче третьего круга Руне (7) со счётом 6:4, 6:2 обыграл бывшую девятую ракетку мира 35-летнего итальянца Фабио Фоньини (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 17 минут. Руне два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Фоньини один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Следующим соперником Руне станет 77-я ракетка мира представитель Австралии Алексей Попырин (Q).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.