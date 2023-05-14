20-летний Хольгер Руне одолел 35-летнего Фабио Фоньини на «Мастерсе» в Риме
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Седьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче третьего круга Руне (7) со счётом 6:4, 6:2 обыграл бывшую девятую ракетку мира 35-летнего итальянца Фабио Фоньини (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 17 минут. Руне два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Фоньини один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Следующим соперником Руне станет 77-я ракетка мира представитель Австралии Алексей Попырин (Q).
Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Рим (м). 3-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 13:50 МСК
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
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Хольгер Руне
Х. Руне
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