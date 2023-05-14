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Александрова и Потапова уверенно вышли во второй круг парного разряда турнира WTA-1000

Александрова и Потапова уверенно вышли во второй круг парного разряда турнира WTA-1000
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Российский дуэт в составе Екатерины Александровой и Анастасии Потаповой одержал уверенную победу на старте парного разряда турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Теннисистки обыграли другую россиянку, Веру Звонарёву, выступающую в паре с чешкой Мириам Колодзьежовой. Матч завершился в двух сетах со счётом 2:0 (7:5, 6:2).

Встреча длилась 1 час 12 минут. Российская пара выполнила три эйса, реализовала 100% брейк-пойнтов (четыре из четырёх), а также допустила три двойные ошибки. На счету их соперниц один реализованных брейк-пойнт из девяти и четыре двойные ошибки.

Александрова и Потапова вышли во второй круг турнира, где встретятся с японским дуэтом Суко АоямаЭна Сибахара. Их матч состоится в понедельник, 15 мая.

Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
Е. Александрова А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Мириам Колодзьежова
Чехия
Мириам Колодзьежова
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
М. Колодзьежова В. Звонарёва
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