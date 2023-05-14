Боузкова выбила Гауфф из турнира WTA-1000 в Риме и вышла на Кудерметову

Чешская теннисистка, 38-я ракетка мира Мари Боузкова в трёх сетах разгромила пятую ракетку мира, представительницу США Кори Гауфф в третьем круге турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Матч спортсменок завершился со счётом 2:1 (4:6, 6:2, 6:2).

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Мари Боузкова реализовала 5 брейк-пойнтов из 14, а также допустила четыре двойные ошибки. На счету Кори Гауфф шесть эйсов, три реализованных брейк-пойнта из восьми и две двойные ошибки.

В четвёртом круге турнира в Риме Мари Боузкова вышла на россиянку, 12-ю ракетку мира Веронику Кудерметову. Ранее у спортсменок была одна личная встреча: в 2022 году в третьем круге хардового турнира в Индиан-Уэллсе. Тогда победу одержала представительница России.