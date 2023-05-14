Зверев в трёх сетах обыграл Гоффена и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Немецкий теннисист, 22-я ракетка мира Александр Зверев смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), обыграв бельгийца Давида Гоффена, бывшую седьмую, а ныне 107-ю ракетку мира. Матч завершился со счётом 2:1 (5:7, 6:3, 6:4).
Встреча длилась 2 часа 25 минут. Александр Зверев выполнил шесть эйсов, реализовал 6 брейк-пойнтов из 18, а также допустил четыре двойные ошибки и 12 невынужденных. На счету Давида Гоффена три эйса, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми, одна двойная и 16 невынужденных ошибок.
В матче третьего круга Зверев встретится с Джеффри-Джоном Вулфом из США, 54-й ракеткой мира. Ранее спортсмены никогда не играли друг с другом. Их встреча пройдёт в понедельник, 15 мая. Предварительное время начала матча — 16:30 мск.
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