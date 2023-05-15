Мари Боузкова — Вероника Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга Рима
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Сегодня, 15 мая, российская теннисистка Вероника Кудерметова (12-я ракетка мира) встретится с чешкой Мари Боузковой (38-я ракетка мира) в матче четвёртого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Поединок должен начаться приблизительно в 14:00 мск. В расписание турнира может вмешаться дождь.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мари Боузкова – Вероника Кудерметова в четвёртом круге турнира в Риме.
Рим (ж). 4-й круг
15 мая 2023, понедельник. 14:00 МСК
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
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Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Кудерметовой. Тот матч не был доигран до конца — в третьем круге Индиан-Уэллса-2022 при счёте 6:4, 0:2 в пользу Вероники Мари снялась из-за травмы.
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