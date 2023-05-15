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Елена Остапенко — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга Рима

Елена Остапенко — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга Рима
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Сегодня, 15 мая, российская теннисистка Дарья Касаткина встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко в матче четвёртого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Поединок должен начаться приблизительно в 15:00 мск. В расписание турнира может вмешаться дождь.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Остапенко — Дарья Касаткина в четвёртом круге турнира в Риме.

Рим (ж). 4-й круг
15 мая 2023, понедельник. 15:00 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Остапенко. Впервые они играли друг с другом в WTA-туре на турнире в Истбурне в 2016 году, в первом круге. Елена тогда одержала волевую победу в трёх сетах.

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