Елена Остапенко — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга Рима

Сегодня, 15 мая, российская теннисистка Дарья Касаткина встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко в матче четвёртого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Поединок должен начаться приблизительно в 15:00 мск. В расписание турнира может вмешаться дождь.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Остапенко — Дарья Касаткина в четвёртом круге турнира в Риме.

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Остапенко. Впервые они играли друг с другом в WTA-туре на турнире в Истбурне в 2016 году, в первом круге. Елена тогда одержала волевую победу в трёх сетах.