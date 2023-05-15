Касаткина уступила Остапенко в 1/8 финала турнира в Риме, отдав решающий сет со счётом 0:6

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до 21 мая.

В матче 1/8 финала Касаткина (8) со счётом 4:6, 6:4, 0:6 проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2017, представительнице Латвии Елене Остапенко (20). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 1 минуту. Касаткина один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Остапенко четыре эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

За место в полуфинале Рима Остапенко сразится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Каролина Мухова (Чехия).