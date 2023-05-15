«Вас больше не будет на моих матчах». Остапенко накричала на судью матча с Касаткиной

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 20-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко накричала на судью по ходу матча с россиянкой Дарьей Касаткиной в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
При счете 6:4, 2:4 (15:30) Остапенко осталась недовольна решением судьи на вышке Марии Чичак, которая засчитала попадание Касаткиной в корт. Трибуны данный вердикт освистали. Остапенко не понравилось, она потребовала вызвать на корт супервайзера. После чего Чичак спустилась с вышки и показала Остапенко, что аута не было. У теннисистки завязался диалог с арбитром.
Чичак: он ничем не поможет, потому что я принимаю решение. Позже он сможет вам это объяснить.
Остапенко (криком): вы больше никогда не будете судить мои матчи.
Отметим, что Остапенко выиграла тот гейм, но проиграла сет 4:6. Решающую партию она взяла со счётом 6:0.
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