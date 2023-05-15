Рублёв бьётся за место в 4-м круге Рима! Медведев, Кудерметова, Касаткина готовятся. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В понедельник должно состояться 16 матчей в одиночном разряде – восемь поединков третьего раунда у мужчин из нижней половины сетки и все восемь встреч четвёртого круга у женщин. В их числе в четырёх матчах сыграют россияне. Даниил Медведев (третий номер посева) после дебютной победы за время выступления в Риме встретится с непростым испанцем Бернабе Сапата-Миральесом (31), а Андрею Рублёву (6) будет противостоять Алехандро Давидович-Фокина (27). Вероника Кудерметова (11) померится силами с чешкой Мари Боузковой (27), а Дарья Касаткина (8) – с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко (20). Все подробности игрового дня – в нашем онлайне!
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Карлос Алькарас после турнира в Риме вернётся на 1-ю строчку рейтинга ATP. О том, как он этого добился и кого обгонит по количеству недель в статусе лидера — читайте в нашем сторизе.
Важный для себя поединок выиграл в воскресенье Даниил Медведев. Это была его первая в карьере победа на кортах Рима.
В воскресенье было много интересных матчей с участием россиян. Как проходило можно прочитать в нашей трансляции.
А в воскресенье, 14 мая, на супертурнире в Риме (Италия), общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, у мужчин проходили матчи второго и третьего кругов, у женщин же закончился третий круг. Столь напряжённое расписание было обусловлено тем, что субботнюю программу испортил дождь — 13 мая удалось сыграть далеко не все матчи. Свой первый поединок на турнире провёл Даниил Медведев (3), который в предыдущие годы в Риме потерпел три поражения в трёх матчах. Но обо всём по порядку.
Расписание понедельника
В понедельник мужчины проведут 8 матчей 3-го круга в нижней половине сетки, а женщины — все 8 поединков 4-го круга. Эти 16 матчей разделены на 4 главных корта.
Центральный корт.
12:00 мск. Кис (19) — Калинина (30)
Далее. Марожан (Q) — Алькарас (2)
Не ранее 16:00. Вондроушова (SR) — Рыбакина (7)
Не ранее 20:00. Циципас (5) — Сонего
Не ранее 21:30. Свёнтек (1) — Векич (21)
Грэндстэнд.
12:00. Чеккинато — Ханфман (Q)
Не ранее 14:00. Боузкова (27) — Кудерметова (11)
Далее. Сапата-Миральес (31) — Медведев (3)
Далее. Музетти (18) — Тиафо (12)
Не ранее 20:00. Бадоса — Мухова
Пьетранджели.
12:00. Циньвэнь (22) — Ван
Далее. Рублёв (6) — Давидович-Фокина (27)
Далее. Остапенко (20) — Касаткина (8)
Далее. Вулф — Зверев
Корт 12.
12:00. Чорич (15) — Карбальес-Баэна
Далее. Осорио-Серано — Хаддад-Майя (12)
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