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Медведев, Рублёв, Касаткина, Кудерметова: онлайн-трансляция «Мастерса» в Риме-2023, результаты, сетка, где смотреть

Рублёв бьётся за место в 4-м круге Рима! Медведев, Кудерметова, Касаткина готовятся. LIVE!
Даниил Сальников
Рублёв бьётся за место в 4-м круге Рима
Аудио-версия:
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«Мастерс» в Риме идёт полным ходом! В понедельник очередные поединки проведут четверо россиян. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В понедельник должно состояться 16 матчей в одиночном разряде – восемь поединков третьего раунда у мужчин из нижней половины сетки и все восемь встреч четвёртого круга у женщин. В их числе в четырёх матчах сыграют россияне. Даниил Медведев (третий номер посева) после дебютной победы за время выступления в Риме встретится с непростым испанцем Бернабе Сапата-Миральесом (31), а Андрею Рублёву (6) будет противостоять Алехандро Давидович-Фокина (27). Вероника Кудерметова (11) померится силами с чешкой Мари Боузковой (27), а Дарья Касаткина (8) – с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко (20). Все подробности игрового дня – в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Рим. Сетка. Парный разряд
WTA-1000. Рим. Сетка
Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Рим (ж). 4-й круг
15 мая 2023, понедельник. 14:00 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Рим (ж). 4-й круг
15 мая 2023, понедельник. 15:00 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 15:30 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Карлос Алькарас после турнира в Риме вернётся на 1-ю строчку рейтинга ATP. О том, как он этого добился и кого обгонит по количеству недель в статусе лидера — читайте в нашем сторизе.

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10:42 Даниил Сальников

Важный для себя поединок выиграл в воскресенье Даниил Медведев. Это была его первая в карьере победа на кортах Рима.

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10:30 Даниил Сальников

В воскресенье было много интересных матчей с участием россиян. Как проходило можно прочитать в нашей трансляции.

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10:18 Даниил Сальников

А в воскресенье, 14 мая, на супертурнире в Риме (Италия), общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, у мужчин проходили матчи второго и третьего кругов, у женщин же закончился третий круг. Столь напряжённое расписание было обусловлено тем, что субботнюю программу испортил дождь — 13 мая удалось сыграть далеко не все матчи. Свой первый поединок на турнире провёл Даниил Медведев (3), который в предыдущие годы в Риме потерпел три поражения в трёх матчах. Но обо всём по порядку.

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10:00 Даниил Сальников

Расписание понедельника

В понедельник мужчины проведут 8 матчей 3-го круга в нижней половине сетки, а женщины — все 8 поединков 4-го круга. Эти 16 матчей разделены на 4 главных корта.

Расписание понедельника:
Центральный корт.
12:00 мск. Кис (19) — Калинина (30)
Далее. Марожан (Q) — Алькарас (2)
Не ранее 16:00. Вондроушова (SR) — Рыбакина (7)
Не ранее 20:00. Циципас (5) — Сонего
Не ранее 21:30. Свёнтек (1) — Векич (21)
Грэндстэнд.
12:00. Чеккинато — Ханфман (Q)
Не ранее 14:00. Боузкова (27) — Кудерметова (11)
Далее. Сапата-Миральес (31) — Медведев (3)
Далее. Музетти (18) — Тиафо (12)
Не ранее 20:00. Бадоса — Мухова
Пьетранджели.
12:00. Циньвэнь (22) — Ван
Далее. Рублёв (6) — Давидович-Фокина (27)
Далее. Остапенко (20) — Касаткина (8)
Далее. Вулф — Зверев
Корт 12.
12:00. Чорич (15) — Карбальес-Баэна
Далее. Осорио-Серано — Хаддад-Майя (12)
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