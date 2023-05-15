Рублёв бьётся за место в 4-м круге Рима! Медведев, Кудерметова, Касаткина готовятся. LIVE!

Расписание понедельника

В понедельник мужчины проведут 8 матчей 3-го круга в нижней половине сетки, а женщины — все 8 поединков 4-го круга. Эти 16 матчей разделены на 4 главных корта.

Расписание понедельника:

Центральный корт.

12:00 мск. Кис (19) — Калинина (30)

Далее. Марожан (Q) — Алькарас (2)

Не ранее 16:00. Вондроушова (SR) — Рыбакина (7)

Не ранее 20:00. Циципас (5) — Сонего

Не ранее 21:30. Свёнтек (1) — Векич (21)

Грэндстэнд.

12:00. Чеккинато — Ханфман (Q)

Не ранее 14:00. Боузкова (27) — Кудерметова (11)

Далее. Сапата-Миральес (31) — Медведев (3)

Далее. Музетти (18) — Тиафо (12)

Не ранее 20:00. Бадоса — Мухова

Пьетранджели.

12:00. Циньвэнь (22) — Ван

Далее. Рублёв (6) — Давидович-Фокина (27)

Далее. Остапенко (20) — Касаткина (8)

Далее. Вулф — Зверев

Корт 12.

12:00. Чорич (15) — Карбальес-Баэна

Далее. Осорио-Серано — Хаддад-Майя (12)