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Руне — шестой игрок в XXI веке, обыгравший более шести раз подряд соперников из топ-5

Руне — шестой игрок в XXI веке, обыгравший более шести раз подряд соперников из топ-5
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Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне стал лишь шестым игроком в XXI веке, которому удалось одержать победы в более шести матчах подряд у соперников из топ-5 рейтинга ATP.

Полный список теннисистов с подобным достижением:

Густаво Куэртен (Бразилия)
Андре Агасси (США)
Новак Джокович (Сербия)
Рафаэль Надаль (Испания)
Роджер Федерер (Швейцария).

Шестая подряд победа Хольгера над теннисистом из топ-5 рейтинга ATP произошла в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Датчанин со счётом 6:2, 4:6, 6:2 обыграл действующего чемпиона Джоковича (1).

Следующим соперником Руне станет победитель матча Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 24).

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