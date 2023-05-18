Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина дебютирует в топ-5 рейтинга WTA благодаря выходу в полуфинал грунтового турнира в Риме (Италия).

Ранее Рыбакина прошла в 1/2 финала турнира из-за отказа польской спортсменки Иги Свёнтек продолжать четвертьфинальный матч. Таким образом, казахстанская теннисистка гарантировала себе дебют в первой пятёрке мирового рейтинга. Рыбакина станет пятой ракеткой мира, если проиграет в полуфинале или финале, и займёт четвёртую строчку рейтинга в случае победы.

Напомним, в рейтинге не учитывались очки Рыбакиной за победу на Уимблдоне в прошлом году. В полуфинале турнира в Риме Рыбакина сыграет с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко.