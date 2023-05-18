Ига Свёнтек сегодня пройдёт медицинское обследование

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек, получившая травму бедра в четвертьфинале турнира в Риме против Елены Рыбакиной, сегодня пройдёт медицинское обследование. Об этом сообщил её тренер Томаш Викторовски.
«В четверг утром Иге проведут МРТ и полную диагностику. По результатам этих анализов будет принято решение, что делать дальше», — написал в «Твиттере» журналист Желислав Жижински, который пообщался с Викторовским.
После снятия Иги Свёнтек с турнира в Риме уменьшилось преимущество польской спортсменки перед второй строчкой рейтинга Ариной Соболенко. Так выглядит рейтинг WTA прямо сейчас:
1. Ига Свёнтек (Польша) – 8940 баллов.
2. Арина Соболенко (Беларусь) — 7541.
3. Джессика Пегула (США) — 5205.
4. Каролин Гарсия (Франция) — 5025.
5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4480.
6. Кори Гауфф (США) — 4305.
7. Онс Жабер (Тунис) — 3541.
8. Мария Саккари (Греция) — 3391.
9. Дарья Касаткина (Россия) — 3275.
10. Петра Квитова (Чехия) — 3162.
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