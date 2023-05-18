Ига Свёнтек сегодня пройдёт медицинское обследование

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек, получившая травму бедра в четвертьфинале турнира в Риме против Елены Рыбакиной, сегодня пройдёт медицинское обследование. Об этом сообщил её тренер Томаш Викторовски.

«В четверг утром Иге проведут МРТ и полную диагностику. По результатам этих анализов будет принято решение, что делать дальше», — написал в «Твиттере» журналист Желислав Жижински, который пообщался с Викторовским.

После снятия Иги Свёнтек с турнира в Риме уменьшилось преимущество польской спортсменки перед второй строчкой рейтинга Ариной Соболенко. Так выглядит рейтинг WTA прямо сейчас:

1. Ига Свёнтек (Польша) – 8940 баллов.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 7541.

3. Джессика Пегула (США) — 5205.

4. Каролин Гарсия (Франция) — 5025.

5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4480.

6. Кори Гауфф (США) — 4305.

7. Онс Жабер (Тунис) — 3541.

8. Мария Саккари (Греция) — 3391.

9. Дарья Касаткина (Россия) — 3275.

10. Петра Квитова (Чехия) — 3162.