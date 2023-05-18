Рафаэль Надаль заявил, что не сыграет на «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar сообщил, что не сыграет на «Ролан Гаррос».

Испанский теннисист, который 14 раз выигрывал грунтовый турнир «Большого шлема», пока не знает, сколько именно времени он пропустит, но речь идёт о месяцах.

«Моя травма не восстановилась нужным образом. Первая цель — выступить на Кубке Дэвиса», — сказал Надаль.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. В июне Надалю исполнится 37 лет.

14-я победа Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»: