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Даниил Медведев, Янник Ханфман: онлайн-трансляция «Мастерса» в Риме-2023, результаты, сетка, результаты, где смотреть

Медведев бьётся с немцем за 1/2 финала Рима! Помешать ему хочет обидчик Рублёва. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Мастерса» в Риме
Аудио-версия:
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«Мастерс» в Риме идёт полным ходом! В четверг важный матч для россиянина. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В четверг у мужчин завершается четвертьфинальная стадия. Главный матч для поклонников российского тенниса состоится первым запуском. Чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев сражается за место в 1/2 финала с немцем Янником Ханфманом – тем самым, который кругом ранее сенсационно выбил из сетки другого россиянина – Андрея Рублёва. Ранее Даниил и Янник друг с другом не играли. Отметим, что для Медведева это дебют в 1/4 финала римского «Мастерса». Сумеет ли Медведев поквитаться с обидчиком Рублёва и улучшить свой рекорд в столице Италии? За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Рим. Сетка
Рим (м). 1/4 финала
18 мая 2023, четверг. 16:00 МСК
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Рим (м). 1/4 финала
18 мая 2023, четверг. 21:30 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Live Даниил Сальников

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