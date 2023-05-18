Медведев бьётся с немцем за 1/2 финала Рима! Помешать ему хочет обидчик Рублёва. LIVE!

«Мастерс» в Риме идёт полным ходом! В четверг важный матч для россиянина. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В четверг у мужчин завершается четвертьфинальная стадия. Главный матч для поклонников российского тенниса состоится первым запуском. Чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев сражается за место в 1/2 финала с немцем Янником Ханфманом – тем самым, который кругом ранее сенсационно выбил из сетки другого россиянина – Андрея Рублёва. Ранее Даниил и Янник друг с другом не играли. Отметим, что для Медведева это дебют в 1/4 финала римского «Мастерса». Сумеет ли Медведев поквитаться с обидчиком Рублёва и улучшить свой рекорд в столице Италии? За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне!