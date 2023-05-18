Организаторы Кубка Дэвиса: желаем Надалю всего наилучшего

Организаторы Кубка Дэвиса на официальной странице турнира в соцсети пожелали испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю всего наилучшего после объявления о пропуске «Ролан Гаррос» 2023 года.

«Рафаэль Надаль объявил, что ориентировочной датой его возвращения является плей-офф Кубка Дэвиса. Желаем Рафаэлю всего наилучшего», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой турнира.

Плей-офф Кубка Дэвиса пройдёт в ноябре 2023 года.

Сегодня, 18 мая, 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.