Организаторы Кубка Дэвиса: желаем Надалю всего наилучшего

Организаторы Кубка Дэвиса на официальной странице турнира в соцсети пожелали испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю всего наилучшего после объявления о пропуске «Ролан Гаррос» 2023 года.
«Рафаэль Надаль объявил, что ориентировочной датой его возвращения является плей-офф Кубка Дэвиса. Желаем Рафаэлю всего наилучшего», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой турнира.
Плей-офф Кубка Дэвиса пройдёт в ноябре 2023 года.
Сегодня, 18 мая, 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.
- 18 мая 2023
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